ЦИК РФ зафиксировал нарушения "дня тишины" в первый день голосования

Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ в Москве Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ЦИК РФ в течение пятницы - первого дня голосования на выборах - зафиксировал ряд нарушений, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Вчера мы обратили внимание, что определенные нарушения были со стороны разных сторон, в том числе мы наблюдали их в некоторых СМИ", - подчеркнула Памфилова на заседании ЦИК в субботу.

Она отметила, что 17, 18 и 19 сентября не должно быть никакой предвыборной агитации, "иначе это считается нарушением закона". Глава ЦИК предупредила о последствиях для нарушителей режима "дней тишины". "Выборы пройдут, но мы это так не оставим", - подчеркнула Памфилова.

В России с 17 по 19 сентября проходит голосование на выборах различного уровня.