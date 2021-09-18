ЦИК РФ 17 сентября зафиксировал три атаки из-за рубежа на ресурсы комиссии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В первый день голосования на выборах Центризбирком России зафиксировал три кибератаки на ресурсы комиссии из зарубежных стран, сообщил глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ Александр Сокольчук.

"За 17 сентября, за вчерашний день, у нас было зафиксировано три целенаправленные атаки из-за рубежа. Не буду называть страны. Две атаки были по сканированию интернет-портала ЦИК России на предмет выявления уязвимости (...). Вечером была организована распределенная DDOS-атака, хочу сказать, что атака была достаточно мощной", - рассказал он в информационном центре ЦИК в субботу.

"Сейчас буквально за полчаса до нашего совещания была совершена также DDOS-атака, и средствами защиты, которые защищают портал ЦИК России, было заблокировано порядка 246 тыс. запросов, - отметил Сокольчук. - Видимо идет подготовка к завтрашнему дню".

"Атаки продолжаются, они имеют абсолютно четкую направленность, мы это знаем. Спокойно к этому относимся и будем с этим бороться", - заявила в свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

В России с 17 по 19 сентября включительно с 08:00 до 20:00 часов (по местному времени) проходит трехдневное голосование на выборах различного уровня.

В частности, проходит более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней во всех 85 субъектах России. Большинство из них - это выборы муниципального уровня. В 46 регионах выбирают органы государственной власти субъектов РФ: в 9 регионах проходят выборы высших должностных лиц субъектов Федерации (в Мордовии, Туве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях), в 39 субъектах - выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов России. Еще в трех регионах - в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии - главы субъектов будут избираться депутатами законодательного собрания субъектов по представлению президента.

По итогам голосования на выборах различного уровня будут распределяться свыше 31 тыс. мандатов.