ЦИК получил 137 сигналов из 45 регионов о возможном принуждении к голосованию

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России зафиксировал 137 обращений из 45 регионов страны, которые содержат сведения о принуждении к голосованию на текущих выборах, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Выступая в информационном центре ЦИК РФ, она отметила, что в 32 обращениях избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), 16 содержат сведения о принуждении к голосованию за определенного кандидата или партии.

Также Памфилова сообщила, что всего на почту ЦИК РФ и в информационный центр поступило 6 137 письменных обращений от различных участников избирательного процесса. "Хочу сравнить, что за аналогичный период в 2016 году их было в два раза меньше - 3 173", - сообщила глава комиссии.

"Подавляющее большинство - это 5 532 (обращения) связаны с выборами в Госдуму. В основном, это вопросы справочные, люди просят объяснить целый ряд аспектов. То, что касается проведения выборов регионального уровня, (поступило) 423 обращения, муниципального - 182", - сообщила Памфилова.

По ее словам, информация об обращениях направлена по инстанциям - в прокуратуру, в Следственный комитет, правоохранительным органам, руководителям регионов.

Кроме того, более 570 тыс. обращений на 00:00 часов 18 сентября зафиксировали сервисы ЦИК, которые работают на информирование граждан.