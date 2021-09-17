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Хроника последних дней СССР

СКР заинтересовался атаками из-за рубежа на системы онлайн-голосования

СКР заинтересовался атаками из-за рубежа на системы онлайн-голосования
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) проведет проверку обстоятельств кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования, сообщает в пятницу сайт ведомства.

"Председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению организовать по данному факту процессуальную проверку с привлечением имеющих соответствующий опыт специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в пятницу на ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования, московскую систему электронного голосования, а также портал ассоциации "Независимый общественный мониторинг" совершены кибератаки из-за рубежа, "что привело к временным задержкам доступа к соответствующим онлайн-ресурсам".

Ранее в пятницу глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил "Интерфаксу", что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в первые часы подверглась двум DDos-атакам, в совокупности с большим наплывом людей это вызвало длительную загрузку.

"Две (атаки) точно в первые часы, они не были мощными, но совпадая с ранним приходом людей, это нас затормозило. Люди ждали до 10-15 минут, чтобы проголосовать", - сказал Венедиктов.

Он отметил, что в данном случае идет речь не о силе атак, а о том, что они совпали с большим наплывом людей. По словам Венедиктова, если бы атаки не совпали с потоком желающих проголосовать, никто бы их не заметил.

По данным Венедиктова, у системы электронного голосования выстроена сильная система защиты, которая улучшалась последние три месяца. "Мы ожидали и ожидаем дополнительных атак. Пока либо у них (хакеров) силы не те, либо у нас защита крепка. Но пока у нас не взломали (систему)", - пояснил Венедиктов.

СКР Алексей Венедиктов

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