КПРФ передал Центризбиркому жалобу о возможных нарушениях на выборах

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Представители КПРФ передали Центризбиркому России письменную жалобу, в которой содержатся данные о возможных нарушениях на выборах в разных субъектах страны, сообщил замглавы комиссии Николай Булаев.

"Они (КПРФ) оставили письменную жалобу. Несколько пунктов были озвучены. Был озвучен Брянск, Балашиха. Есть жалоба, она развернутая, достаточно большая. У них была жалоба по Краснодару. К наблюдателю было применено насилие около участка, надо помочь наблюдателю обратиться в правоохранительные органы (...)", - рассказал он в информационном центре ЦИК РФ в субботу.

Булаев сообщил, что комиссия в ближайшее время рассмотрит жалобу. "Мы ее сегодня и завтра в полном объеме рассмотрим, и примем исчерпывающее решение", - отметил зампред ЦИК.

В России с 17 по 19 сентября проходит трехдневное голосование на выборах различного уровня, в том числе в Госдуму.