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Хроника последних дней СССР

В пяти субъектах РФ признали недействительными свыше 6 тыс. бюллетеней

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Во второй день голосования есть случаи признания избирательных бюллетеней недействительными в пяти регионах России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"По итогам этих двух дней, хочу сказать, где у нас аннулированы бюллетени. Эта информация получена от избирательных комиссий наших регионов в пяти субъектах РФ - Мордовия, Брянская и Кемеровская область, Московская, Челябинская. Есть случаи признания недействительными избирательные бюллетени", - рассказала она в информационном центре ЦИК в субботу.

Как отметила глава комиссии, "всего на избирательных участках недействительными признано 6 203 избирательных бюллетеней по ряду причин".

В частности, по словам Памфиловой, вброс бюллетеней обнаружен в Брянской области. "Следователи там работают, не обойдется просто признанием бюллетеней недействительными, кто-то должен понести за это ответственность", - заявила она.

В целом, глава ЦИК РФ сообщила, что голосование во второй день выборов проходит "более спокойно". "Особых происшествий нет", - отметила Памфилова.

В России с 17 по 19 сентября включительно с 08:00 до 20:00 часов (по местному времени) проходит трехдневное голосование на выборах различного уровня, в том числе в Госдуму.

ЦИК РФ Элла Памфилова

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