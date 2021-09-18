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Часть бюллетеней признали недействительными из-за возможного вброса в Балашихе

Часть бюллетеней признали недействительными из-за возможного вброса в Балашихе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Часть бюллетеней признана недействительной после инцидента с возможным взбросом на избирательном участке №3667 в Балашихе, сообщил глава Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

По его словам, в соцсетях опубликованы видеоматериалы, демонстрирующие инцидент, который мог быть связан с нарушением: один человек якобы проголосовал за другого.

"Мы направили туда рабочую группу, рабочая группа вместе с комиссией приняла решение приостановить работу комиссии (это я вчера говорил) и начать голосовать в стационарный ящик. КОИБ было опечатан и не участвовал уже в голосовании на вчерашний день. Сегодня, как стало известно, уже сейчас, пока мы находились здесь в центре, комиссия приняла решение о том, чтобы признать эти бюллетени недействительными, те бюллетени, которые были в этом КОИБе", - сказал Березкин журналистам.

Он отметил, что других серьёзных нарушений в работе участковых комиссий выявлено не было.

Ранее сообщалось, что участок №3667 в Балашихе закрыли в связи с подозрением вброса бюллетеней. В настоящее время он продолжает работу, голосование продолжается через стационарный ящик, КОИБ опечатан.

В Подмосковье 17-19 сентября проводятся выборы в Государственную и Московскую областную Думы. Также проводятся семь избирательных кампаний в муниципальные советы депутатов.

Мособлизбирком Балашиха Московская область

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