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Хроника последних дней СССР

Возобновил работу избирательный участок в Балашихе, где подозревают вброс

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Голосование на избирательном участке в Балашихе, где подозревают вброс бюллетеней, возобновилось, сообщила зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

"На данный момент было принято такое решение, что все урны, которые использовались до момента подозрения, они опечатаны, эти результаты не будут засчитаны. С этого момента началось голосование снова. И будут засчитаны только те голоса избирателей, которые пришли после", - сказала Дмитриева на брифинге в медиа-центре в Одинцово.

Ситуация еще будет разбираться, подозреваемая в сбросе отстранена от работы в комиссии.

Ранее был закрыт участок №3667 в Балашихе в связи с подозрением вброса бюллетеней.

"Не буду кривить душой, скажу прямо - сказать, что это какая-то провокация, или сказать, что это полноценный вброс, - однозначно сейчас нельзя", - прокомментировал инцидент председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Балашиха Подмосковье Татьяна Дмитриева

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