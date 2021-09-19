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На одном из участков в Барнауле признали недействительными 94 бюллетеня

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия №177 в Барнауле признала недействительными более 90 бюллетеней в связи с нарушениями, сообщила журналистам в воскресенье председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

"Решением участковой избирательной комиссии 177, которая работает на площадке Ленинского района, 94 бюллетеня, использованные для голосования вне помещения, которые находились в соответствующей переносной урне при осуществлении такого голосования, были признаны недействительными в связи с нарушением процедуры голосования вне помещения со стороны тех членов комиссии, которые эту процедуру осуществляли", - рассказала она.

Акимова уточнила, что члены комиссии осуществляли эту процедуру не по месту проживания избирателей.

Обнаружив нарушения, комиссия признала бюллетени недействительными.

Как отметила Акимова, "наличие такого факта в деятельности участковой избирательной комиссии не влияет на признание результатов в целом на этом участке недействительными".

Барнаул

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