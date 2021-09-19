Совет Федерации в начале октября проведет бюджетные слушания

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Совет Федерации в начале октября проведет парламентские слушания по новому трехлетнему бюджету, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Уже в начале октября мы будем по традиции проводить парламентские слушания по рассмотрению бюджета. Ценность этих слушаний в том, что в них принимают участие все регионы, и они имеют возможность высказать свое мнение, покритиковать внести предложения, которые как правило учитываются в нашем итоговом документе, а затем учитывается при доработке федерального бюджета", - рассказала она журналистам в воскресенье.

Матвиенко также сообщила, что 22 сентября на открытии осенней парламентской сессии в Совете Федерации пройдет "правительственный час" с участием главы Минэкономразвития, который выступит с докладом о прогнозе экономического и социального развития страны.

Как отметила спикер СФ, "мы очень серьезно готовимся к этому".