Поиск
Хроника последних дней СССР

Совет Федерации в начале октября проведет бюджетные слушания

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Совет Федерации в начале октября проведет парламентские слушания по новому трехлетнему бюджету, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Уже в начале октября мы будем по традиции проводить парламентские слушания по рассмотрению бюджета. Ценность этих слушаний в том, что в них принимают участие все регионы, и они имеют возможность высказать свое мнение, покритиковать внести предложения, которые как правило учитываются в нашем итоговом документе, а затем учитывается при доработке федерального бюджета", - рассказала она журналистам в воскресенье.

Матвиенко также сообщила, что 22 сентября на открытии осенней парламентской сессии в Совете Федерации пройдет "правительственный час" с участием главы Минэкономразвития, который выступит с докладом о прогнозе экономического и социального развития страны.

Как отметила спикер СФ, "мы очень серьезно готовимся к этому".

СФ РФ Валентина Матвиенко

Новости по теме

Новости

На выборах в России выявили восемь случаев вбросов бюллетеней в шести регионах

Обломки упавшего ранее гидросамолета нашли в ХМАО

В России за сутки выявили почти 20,2 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили почти 20,2 тыс. новых случаев COVID-19

Явка на выборах в Госдуму в РФ на третий день голосования превысила 35%

Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкесии

В ЦИК РФ сообщили о круглосуточных DDoS-атаках на платформу для голосования

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 сентября

YouTube заблокировал видео "Умного голосования"

YouTube заблокировал видео "Умного голосования"

Что произошло за день: суббота, 18 сентября

Поиски упавшего в ХМАО гидросамолета остановили до утра

Поиски упавшего в ХМАО гидросамолета остановили до утра
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');