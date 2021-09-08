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Бюджетная комиссия одобрила макропрогноз и основные проектировки бюджета на трехлетку

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Бюджетная комиссия правительства на заседании во вторник одобрила макропрогноз и основные характеристики бюджета на трехлетку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме.

"С этими же целями (достижение национальных целей развития - ИФ) будет координироваться и наша бюджетная политика. Мы переориентировали расходы, провели точечную настройку национальных и федеральных проектов, чтобы они уверенно вели к выполнению стоящих перед нами задач", - отметил он.

"На финальную стадию выходит работа над очередным трехлетним бюджетом. Буквально вчера прошло заседание бюджетной комиссии, где был одобрен прогноз социально-экономического развития и основные характеристики финансового документа страны (бюджета - ИФ)", - сообщил Мишустин.

"Главное - он обеспечит финансирование всех приоритетных направлений, прежде всего социальных программ, а также позволит поддержать экономику, помочь ее дальнейшему развитию", - подчеркнул он. По его словам, "в установленные сроки документ будет внесет в Госдуму".

"Сейчас проводится донастройка госпрограмм, обновленный вариант которых начнет действовать с 1 января 2022 года", - добавил премьер-министр.

Михаил Мишустин

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