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Хроника последних дней СССР

Выборы в РФ завершились

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В России завершилось голосование на выборах различного уровня, последними закрылись избирательные участки в Калининграде в 21:00 по московскому времени.

Голосование на выборах проводилось в помещении для голосования и на дому в течение нескольких дней - с 17 по 19 сентября включительно с 08:00 до 20:00 часов (по местному времени).

В этот период состоялось более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней во всех 85 субъектах России.

Большинство из них - это выборы муниципального уровня. В 46 регионах прошли выборы в органы государственной власти субъектов РФ: в 9 регионах - выборы высших должностных лиц субъектов страны (в Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях), в 39 субъектах - выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов России. Еще в трех регионах - в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии главы субъектов избирались депутатами законодательного собрания субъектов по представлению президента.

По итогам голосования на выборах различного уровня будут распределяться свыше 31 тысячи мандатов.

По последним данным, которые озвучила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, на 18:00 по московскому времени третьего дня голосования явка избирателей на выборах в Госдуму составила 45,15%.

Что касается нарушений, по словам Памфиловой, подтвердились 12 случаев вбросов бюллетеней на выборах в восьми субъектах РФ. Более 8,5 тысяч избирательных бюллетеней в 17 российских субъектах признано недействительными.

Как сообщил "Интерфаксу" Николай Булаев, в целом, явка избирателей соответствует ожиданиям Центризбиркома России. По словам замглавы ЦИК РФ, явка избирателей "складывается равномерно". "Значит нам удается сориентировать и проинформировать избирателей, что ходить (на выборы) нужно не обязательно в первый день. В результате нет массовых случаев скопления людей. Нам удается соблюдать все, что связано с защитой людей от плотных контактов", - сообщил он.

Досрочное голосование на выборах в Госдуму

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