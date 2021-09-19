В ЦИК сообщили о 12 случаях вбросов бюллетеней в восьми субъектах

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В настоящее время подтвердились 12 случаев вбросов бюллетеней на выборах в восьми субъектах РФ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье.

Она уточнила, что вбросы произошли в Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии - Алании, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях.

По ее словам, более 8,5 тысяч избирательных бюллетеней в 17 российских субъектах признаны недействительными.

"Всего на 54 избирательных участках недействительными признаны 8 539 избирательных бюллетеней. Цифры не окончательные, так как на ряде участков ящики для голосования и сейф-пакеты с недействительными бюллетенями опечатаны, составлены акты, приняты соответствующие решения. Количество указанных бюллетеней будет известно при процедуре подсчета голосов", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК РФ.

Данные приведены по состоянию на 17:30 по Москве, уточнила глава ЦИК РФ.

По словам Памфиловой, в Адыгее, Северной Осетии, Брянской, Ивановской, Кемеровской и Московской областях бюллетени были аннулированы из-за зафиксированных вбросов, в Мордовии тираж бюллетеней был признан недействительным из-за брака, не позволявшего КОИБам считывать с них информацию.

В Ленинградской области и Подмосковье бюллетени были аннулированы из-за некачественно оформленных реестров выездного голосования, в Челябинской области - из-за голосования вне соответствующего помещения, в Ульяновской - после заполнения бюллетеня членом избиркома за избирателя, в Самарской - из-за голосования членов комиссии за родственников, в Кемеровской - из-за нарушения целостности сейф-пакетов.

На Камчатке аннулированы бюллетени из переносного ящика, у которого "отвалилась крышка", в Башкирии один переносной ящик оказался не опечатан, а в другом был обнаружен лишний бюллетень, в Ставропольском крае аннулирование произошло из-за "нарушения целостности и сохранности избирательных документов, в том числе находящихся в сейфе".