Поиск
Хроника последних дней СССР

В ЦИК сообщили о 12 случаях вбросов бюллетеней в восьми субъектах

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В настоящее время подтвердились 12 случаев вбросов бюллетеней на выборах в восьми субъектах РФ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье.

Она уточнила, что вбросы произошли в Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии - Алании, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях.

По ее словам, более 8,5 тысяч избирательных бюллетеней в 17 российских субъектах признаны недействительными.

"Всего на 54 избирательных участках недействительными признаны 8 539 избирательных бюллетеней. Цифры не окончательные, так как на ряде участков ящики для голосования и сейф-пакеты с недействительными бюллетенями опечатаны, составлены акты, приняты соответствующие решения. Количество указанных бюллетеней будет известно при процедуре подсчета голосов", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК РФ.

Данные приведены по состоянию на 17:30 по Москве, уточнила глава ЦИК РФ.

По словам Памфиловой, в Адыгее, Северной Осетии, Брянской, Ивановской, Кемеровской и Московской областях бюллетени были аннулированы из-за зафиксированных вбросов, в Мордовии тираж бюллетеней был признан недействительным из-за брака, не позволявшего КОИБам считывать с них информацию.

В Ленинградской области и Подмосковье бюллетени были аннулированы из-за некачественно оформленных реестров выездного голосования, в Челябинской области - из-за голосования вне соответствующего помещения, в Ульяновской - после заполнения бюллетеня членом избиркома за избирателя, в Самарской - из-за голосования членов комиссии за родственников, в Кемеровской - из-за нарушения целостности сейф-пакетов.

На Камчатке аннулированы бюллетени из переносного ящика, у которого "отвалилась крышка", в Башкирии один переносной ящик оказался не опечатан, а в другом был обнаружен лишний бюллетень, в Ставропольском крае аннулирование произошло из-за "нарушения целостности и сохранности избирательных документов, в том числе находящихся в сейфе".

ЦИК РФ

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 19 сентября

Памфилова потребовала наказать "организаторов безобразий" на выборах в Петербурге

Памфилова потребовала наказать "организаторов безобразий" на выборах в Петербурге

Во ФСИН опровергли информацию об избиении Пола Уилана в колонии

Явка на выборах в Госдуму на 18:00 составила более 45%

Явка на выборах в Госдуму на 18:00 составила более 45%

МВД РФ не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Памфилова предложила проводить выборы в октябрьские каникулы

Брат Пола Уилана сообщил, что его ударили в колонии

Брат Пола Уилана сообщил, что его ударили в колонии

Экзит-пол выявил лидерство врио главы Тывы на выборах губернатора

Экзит-полы ФОМ показали победу Дегтярева на выборах хабаровского губернатора

Экзит-полы ФОМ показали победу Дегтярева на выборах хабаровского губернатора

Парламент Северной Осетии избрал Меняйло главой республики

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');