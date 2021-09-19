"Единая Россия" набирает 38,51% после подсчета первых протоколов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" после обработки 8,89% протоколов лидирует на думских выборах, набирая 38,51% голосов, следует из данных на информационном табло в ЦИК России.

КПРФ набирает 25,19%, ЛДПР - 9,61%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6.68%.

Также, по первым данным, у "Новых Людей" - 7,90% голосов, они обходят "справороссов".

Трехпроцентный барьер пока проходит "Партия пенсионеров", что дает ей право на бюджетное финансирование. Партия "Яблоко" не набирает пока и 1%.

В 21:00 по московскому времени в России завершилось голосование на выборах, которое проходило с 17 по 19 сентября.

Ранее были опубликованы данные экзит-полов Института социального маркетинга (ИНСОМАР), согласно которым "Единая Россия" побеждает на выборах с 45,2% голосов, КПРФ набирает 21%, ЛДПР - 8,7%, а "эсеры" - 7,9%. Остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер.