К поиску запрещенного контента в интернете подключили искусственный интеллект

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что начал применять технологии искусственного интеллекта для повышения скорости и точности выявления противоправной информации в интернете.

"Новое программное обеспечение системы мониторинга позволяет проверять более 11,7 млн текстовых материалов в сутки и выявлять незаконную информацию с точностью не ниже 85%. Выявленная информация с признаками противоправной направляется для проверки экспертам", - говорится в пресс-релизе.

Применение нейросетей позволяет повысить производительность работы экспертов более чем в 14 раз, отметили в ведомстве. В частности, значительно увеличивается мощность системы мониторинга, повышается объем информации, обрабатываемой в целях выявления детской порнографии, наркотического контента, призывов к суициду и тому подобного.