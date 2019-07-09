Instagram начал спрашивать пользователей о намерении обидеть другого

Эта функция действительно останавливает многих и заставляет их смягчить комментарии, показало тестирование

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Социальная сеть Instagram объявила о запуске функции, которая будет уведомлять пользователей о потенциальной оскорбительности контента, который они собираются опубликовать. Функция использует искусственный интеллект, говорится в сообщении компании.

Теперь Instagram будет анализировать содержимое поста перед его публикацией и спрашивать пользователя: "А вы уверены, что хотите это запостить?" - и предлагать отменить публикацию. В компании считают, что такая функция позволит пользователю лишний раз остановиться и обдумать свое решение, а также поможет ограждать людей от получения обидных комментариев. Ее тестирование на ранних стадиях показало, что появление такого вопроса действительно склоняет многих отказаться от публикации оскорбительного контента и заменить его на что-то более миролюбивое.

Таким образом соцсеть планирует ограничивать сетевой буллинг.

Для защиты людей от буллинга компания также введет функцию Restrict, которая позволит потенциальной жертве ограничивать обидчика способом, незаметным для окружающих. Применение этой функции к пользователю - потенциальному участнику травли - делает его комментарии закрытыми для всех, кроме их непосредственного получателя, но позволяет при желании раскрыть их. Также Restrict не позволит видеть, когда применивший функцию пользователь выходит онлайн. Такой способ защиты компания считает полезным особенно для подростков, которые не рискуют банить, отфоллавливать или жаловаться на агрессоров, чтобы не усугублять ситуацию.