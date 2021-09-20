Пермский вуз сообщил о четверых пострадавших в результате стрельбы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) сообщает о четверых пострадавших в результате стрельбы в вузе.

"Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших", - говорится в сообщении университета в соцсети "ВКонтакте".

"Все службы города и университета приведены в готовность. Информацию будем сообщать", - также заявили в вузе.

Все занятия в университете отменяются, добавляют сотрудники вуза.

Ранее источник "Интерфакса" в службе скорой помощи сообщал, что в результате стрельбы в Пермском университете есть погибшие и пострадавшие.