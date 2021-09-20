СК сообщил о пятерых погибших при стрельбе в Перми

Подозреваемого ранили при задержании

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - По факту стрельбы в Пермском государственном университете возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете. Расследованием займется Главное следственное управление.

Личность подозреваемого установлена. По данным следствия, 20 сентября студент на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим.

"В результате 5 человек погибло, 6 пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются", - говорится в пресс-релизе.

Подозреваемый задержан, при задержании он оказал сопротивление и был ранен.

"Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции", - заявили в МВД России.

В вузе также сообщили о задержании стрелявшего, затем уточнили, что он "ликвидирован". Источник "Интерфакса" ранее утверждал, что он был нейтрализован в перестрелке с силовиками.

По данным полиции, есть раненые и погибшие. Вуз сообщал о четверых пострадавших.