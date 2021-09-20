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Хроника последних дней СССР

Устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан

Устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан
Архивное фото
Фото:DPA/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан, сообщает МВД РФ.

Также об этом сообщил сам вуз в соцсетях.

Утром 20 сентября неизвестный устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. В сообщениях вуза говорилось, что злоумышленник был вооружен травматическим оружием. Силовые службы данных об оружии мужчины не приводят.

По предварительной информации полиции, в результате инцидента имеются погибшие и раненые. Точных данных о возможных жертвах нет, вуз сообщал о четверых пострадавших.

По данным регионального Минздрава, более 10 человек пострадали. В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что у пострадавших не только огнестрельные раны, но и другие повреждения, потому что некоторые выпрыгивали из окон.

Хроника 03 февраля 2014 года – 20 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Пермь

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