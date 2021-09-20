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Восемь человек погибли в результате стрельбы в университете в Перми

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Восемь человек погибли при вооруженном нападении на пермский университет, сообщили в Следственном комитете (СК).

Ранее сообщалось о пяти погибших и шести пострадавших. В пресс-службе вуза заявляли о пяти погибших и 19 раненых.

В пресс-службе пермского Минздрава "Интерфаксу" сообщали, что у пострадавших не только огнестрельные раны, но и другие повреждения, потому что некоторые выпрыгивали из окон.

В сообщении СКР отмечается, что стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл студент.

"Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен", - говорится в пресс-релизе.

Ранее поступала противоречивая информация о судьбе злоумышленника: вуз написал в соцсетях о его ликвидации, но затем сообщение было удалено. В МВД подтвердили, что стрелявший был задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Хроника 03 февраля 2014 года – 20 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Пермь СКР

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