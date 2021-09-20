Поиск
Хроника последних дней СССР

Мишустин направил в Пермь Мурашко и Фалькова

Мишустин направил в Пермь Мурашко и Фалькова
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову срочно лететь в Пермь, где произошла стрельба в вузе. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В вуз также направился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В его пресс-службе пообещали, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Краевой Минздрав сообщил, что в результате стрельбы погибли пять человек и 19 пострадали. Ранее в ведомстве говорили, что пострадавшие получили не только огнестрельные ранения, но и другие травмы в результате падения из окна. В соцсетях появились видеозаписи, на которых студенты выпрыгивали из окон второго этажа одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета.

Следственный комитет сообщил, что погибли восемь человек. По факту расследуется уголовное дело об убийстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил его расследование Главному следственному управлению.

Подозреваемый был ранен при задержании. Это оказался студент вуза.

Хроника 03 февраля 2014 года – 20 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Михаил Мишустин Валерий Фальков Михаил Мурашко Пермский край ПГНИУ

Новости по теме

Новости

В РФ за сутки выявлено более 19,7 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 19,7 тыс. новых случаев COVID-19

Партия "Яблоко" не будет представлена в Думе после поражения Митрохина

Нападения в школах и вузах

Минздрав сообщил о семи госпитализированных после стрельбы в Перми

Источник узнал о планах Лаврова и Шойгу отказаться от депутатских мандатов

Источник узнал о планах Лаврова и Шойгу отказаться от депутатских мандатов
Нападения в школах и вузах

Восемь человек погибли в результате стрельбы в университете в Перми

Женщина скончалась во время полета из Антальи в Екатеринбург

Нападения в школах и вузах

СК сообщил о пятерых погибших при стрельбе в Перми

СКР начал доследственные проверки по фактам нарушений на выборах

Нападения в школах и вузах

Устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан

Устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан
Нападения в школах и вузах

Источник сообщил о нейтрализации стрелявшего в Перми

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');