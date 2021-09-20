Мишустин направил в Пермь Мурашко и Фалькова

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову срочно лететь в Пермь, где произошла стрельба в вузе. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В вуз также направился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В его пресс-службе пообещали, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Краевой Минздрав сообщил, что в результате стрельбы погибли пять человек и 19 пострадали. Ранее в ведомстве говорили, что пострадавшие получили не только огнестрельные ранения, но и другие травмы в результате падения из окна. В соцсетях появились видеозаписи, на которых студенты выпрыгивали из окон второго этажа одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета.

Следственный комитет сообщил, что погибли восемь человек. По факту расследуется уголовное дело об убийстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил его расследование Главному следственному управлению.

Подозреваемый был ранен при задержании. Это оказался студент вуза.