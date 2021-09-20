Пермский Минздрав рассказал о пострадавших в университете

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в Пермском госуниверситете погибли пять человек, еще шестеро получили тяжелые травмы, сообщили в краевом Минздраве.

Ранее о пятерых погибших и шести пострадавших сообщил Следственный комитет, отметив, что данные продолжают уточняться.

"Больше 10 пострадавших, количество погибших уточняется. Работает девять бригад "скорой помощи", - сказали в Минздраве. Там добавили, что у пострадавших не только огнестрельные раны, но и другие травмы, поскольку некоторые выпрыгивали из окон.

По версии следствия, стрельбу по людям открыл студент вуза. Он был ранен при задержании. В его отношении возбуждено дело об убийстве.

В соцсетях ранее появились видеозаписи, на которых студенты выпрыгивали из окон второго этажа, а также фото баррикад из парт и стульев внутри аудиторий.

Занятия в вузе отменены.