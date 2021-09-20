Москвича оштрафовали на 5000 рублей за агитацию в дни выборов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Москве мировой судья оштрафовал на 5000 рублей горожанина за распространение агитационных листовок в дни выборов, сообщили в Симоновском суде. Там назвали только фамилию нарушителя - Аббасов.

Как говорится в его административном деле, в дни выборов он расклеивал листовки с призывом "Если ты против "Единой России" Голосуй за Глеба Туманова! Яблоко".

Суд 19 сентября признал его виновным по ч.1 ст.5.12 КоАП (Изготовление или распространение в период проведения выборов агитационных материалов с нарушением требований, установленных законодательством о выборах) и оштрафовал. В суде он полностью признал вину.