ЦИК заявил об отсутствии серьезных нарушений в ходе предвыборной агитации

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Предвыборная агитационная кампания партий, участвующих в выборах в Госдуму, прошла без серьезных нарушений, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

"Партии действительно провели активнейшую агитационную кампанию. Слава богу, обошлось без каких-либо серьезных нарушений", - сказала Бударина на заседании ЦИК РФ.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в ходе текущей кампании комиссия зафиксировала рекордное количество агитационных материалов от партий, участвующих в выборах в Госдуму.

"Огромное количество агитационных материалов поступило от всех 14 партий, которые участвуют в выборах в Госдуму. Это рекорд, то есть это практически в два раза больше, чем (во время) кампании по выборам президента", - сообщила глава комиссии.

В России началось голосование на выборах различного уровня - оно пройдет в течение трёх дней, первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 23:00 по московскому времени (в 08:00 17 сентября по местному времени).