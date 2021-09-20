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Хроника последних дней СССР

Напавший на университет Перми был вооружен ножом, ружьем и патронами

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - У напавшего на университет в Перми при себе было два вида оружия, сообщил младший лейтенант полиции Перми Константин Калинин, обезвредивший стрелка.

"Подбежав к нему я зафиксировал его движения, убрав ружье, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь", - сказал Калинин на видеозаписи, опубликованной МВД РФ на сайте ведомства.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД Перми в составе лейтенанта полиции Константина Калинина и старшего лейтенанта полиции Владимира Макарова первым прибыл на место происшествия. При задержании напавший на университет начал стрелять в сторону Калинина и был ранен ответным огнем, а впоследствии обезврежен. После этого стрелку была оказана первая помощь.

Утром в понедельник студент открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате, по уточненным данным Минздрава РФ, погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Доступ на территорию вуза закрыт.

В связи с трагедией губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе.

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), в котором произошла стрельба, также сообщил о трауре в вузе. В связи с трагедией власти Прикамья отменили 20 сентября занятия в школах, техникумах и колледжах региона.

Хроника 03 февраля 2014 года – 20 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Пермь

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