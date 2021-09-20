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Минздрав уточнил, что 6 человек погибли и 24 пострадали из-за стрельбы в вузе Перми

Минздрав уточнил, что 6 человек погибли и 24 пострадали из-за стрельбы в вузе Перми
Фото: Анастасия Яковлева/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В результате вооруженного нападения на Пермский государственный университет, по уточненным данным, погибли шесть человек и пострадали еще 24, сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава РФ.

"По уточненным оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 28 пострадавших.

Утром в понедельник студент открыл стрельбу из ружья в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Студент, устроивший стрельбу, учился в этом вузе на первом курсе.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что стрелок - Тимур Бекмансуров.

Из приказов о зачислении на сайте ПГНИУ следует, что с 1 сентября на первый курс очного обучения юридического факультета был зачислен Тимур Бекмансуров по специальности "судебная экспертиза". Он поступил в вуз по договору. В этой группе 19 человек, самые низкие баллы у Бекмансурова (156).

В Пермь по поручению главы правительства РФ Михаила Мишустина вылетели министры здравоохранения и образования и науки РФ Михаил Мурашко и Валерий Фальков.

Хроника 03 февраля 2014 года – 20 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Пермь Минздрав РФ

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