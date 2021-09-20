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Хроника последних дней СССР

Несколько пермских вузов перешли на удаленку

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Перми несколько вузов перешли на дистанционное обучение.

Нападения в школах и вузах

И.о. ректора Пермского политехнического университета подписал о переходе на дистант с 21 сентября всех студентов до особого распоряжения. Исключение составят студенты филиалов вуза.

Пермский филиал РЭУ им. Плеханова с 21 сентября также полностью отменил очное обучение из-за стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Ответственным сотрудникам вуза поручено ужесточить режим доступа в помещения и на территорию института.

Пермский институт культуры распорядился, чтобы студенты не покидали места проживания "в связи со сложившейся ситуацией в городе Пермь".

В ПГНИУ студент юрфака Тимур Бекмансуров пришел в университет с ружьем и ножом и начал стрелять по людям. Погибли шесть человек, пострадали 24, стрелявший был ранен при задержании.

Доступ на территорию университета закрыли, в нем отменены занятия до конца недели.

Из-за случившегося 20 сентября в Перми были отменены занятия во всех школах и колледжах.

Пермь ПГНИУ Пермский край

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