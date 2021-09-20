Стрелявшего в Перми ранил сотрудник ДПС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Студента, открывшего стрельбу по людям на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, ранил инспектор ДПС, сообщила представитель федерального МВД Ирина Волк.

По ее словам, первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС ГИБДД УМВД по Перми.

Подозреваемый начал стрелять в их сторону.

"Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь", - сказала Волк.

Она добавила, что полицейские контролируют территорию вуза.

Источник "Интерфакса" в силовых структурах утверждает, что нападавший был ранен в бедро и в настоящее время жив. Источник в медицинских службах региона также подтвердил, что стрелявший выжил. "Он находится в лечебном учреждении", - сказал собеседник агентства.

По данным СК, стрельбу в кампусе открыл студент, который в мае легально приобрел охотничье гладкоствольное ружье. Он убил восемь человек, еще 28 пострадали. Люди получили пулевые ранения и пострадали, выпрыгивая из окна 2-го этажа вуза.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве.

Правительство Пермского края отменило 20 сентября все занятия в школах и колледжах. Губернатор Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим.