Поиск
Хроника последних дней СССР

Стрелявшего в Перми ранил сотрудник ДПС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Студента, открывшего стрельбу по людям на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, ранил инспектор ДПС, сообщила представитель федерального МВД Ирина Волк.

По ее словам, первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС ГИБДД УМВД по Перми.

Подозреваемый начал стрелять в их сторону.

"Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь", - сказала Волк.

Она добавила, что полицейские контролируют территорию вуза.

Источник "Интерфакса" в силовых структурах утверждает, что нападавший был ранен в бедро и в настоящее время жив. Источник в медицинских службах региона также подтвердил, что стрелявший выжил. "Он находится в лечебном учреждении", - сказал собеседник агентства.

По данным СК, стрельбу в кампусе открыл студент, который в мае легально приобрел охотничье гладкоствольное ружье. Он убил восемь человек, еще 28 пострадали. Люди получили пулевые ранения и пострадали, выпрыгивая из окна 2-го этажа вуза.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве.

Правительство Пермского края отменило 20 сентября все занятия в школах и колледжах. Губернатор Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим.

Хроника 03 февраля 2014 года – 20 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Пермь ПГНИУ МВД СКР

Новости по теме

Новости

В РФ не принимали решений об изменении состава кабмина после выборов в Думу

В РФ не принимали решений об изменении состава кабмина после выборов в Думу
Нападения в школах и вузах

Напавший на университет в Перми приобрел оружие легально

Напавший на университет в Перми приобрел оружие легально
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 19,7 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 19,7 тыс. новых случаев COVID-19

Партия "Яблоко" не будет представлена в Думе после поражения Митрохина

Нападения в школах и вузах

Минздрав сообщил о семи госпитализированных после стрельбы в Перми

Нападения в школах и вузах

Мишустин направил в Пермь Мурашко и Фалькова

Мишустин направил в Пермь Мурашко и Фалькова

Источник узнал о планах Лаврова и Шойгу отказаться от депутатских мандатов

Источник узнал о планах Лаврова и Шойгу отказаться от депутатских мандатов
Нападения в школах и вузах

Восемь человек погибли в результате стрельбы в университете в Перми

Женщина скончалась во время полета из Антальи в Екатеринбург

Нападения в школах и вузах

СК сообщил о пятерых погибших при стрельбе в Перми

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');