Кандидаты из "списка Собянина" вышли в лидеры еще в двух одномандатных округах Москвы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - По первым объединенными результатам электронного и очного голосования в Москве кандидаты из "списка Собянина" получили преимущество еще в двух округах, передал корреспондент "Интерфакса".

Так, в одномандатном округе 196, где ранее лидировал кандидат от КПРФ Валерий Рашкин, первенство захватил представитель "Единой России" Тимофей Баженов. По результатам 44,1% обработанных "бумажных" протоколов и большей части онлайн-голосов, 41,1% избирателей выбрали Баженова.

Сменилась и расстановка сил в одномандатном избирательном округе 197. Вместо прежнего лидера - кандидата от КПРФ Михаила Лобанова - первым стал представитель "Единой России" Евгений Попов. Его результат - 40,9% голосов после обработки 11,7% бюллетеней и части онлайн-голосов.

Первые результаты голосования в Госдуму в Москве в воскресенье вечером показывали, что вошедшие в так называемый "список Собянина" кандидаты проигрывали в четырех из пятнадцати одномандатных округах.

15 сентября мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в блоге "свой" список кандидатов в депутаты Госдумы. Помимо представителей "Единой России", в него вошли четверо самовыдвиженцев и представителей иных политических партий: Галина Хованская (198-й округ), Дмитрий Певцов (200-й округ), Анатолий Вассерман (205-й округ) и Олег Леонов (208-й округ).