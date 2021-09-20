Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжелом состоянии

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Девять из 20 пострадавших в результате вооруженного нападения на Пермский государственный университет находятся в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Из 20 человек госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии, сейчас им оказывается медицинская помощь", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Пациенты в наиболее тяжелом состоянии будут проходить лечение в Пермской краевой больнице, уточнил министр.

"Решение по вопросам транспортировки будет приниматься после стабилизации всех пациентов. Мы планируем поднятие борта МЧС с эвакуацией пациентов ориентировочно завтра на утро", - добавил Мурашко.

Восьми пациентам была оказана амбулаторная медицинская помощь, двое из них отказались от госпитализации.

Утром в понедельник студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.