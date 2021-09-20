Поиск
Хроника последних дней СССР

Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжелом состоянии

Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжелом состоянии
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Девять из 20 пострадавших в результате вооруженного нападения на Пермский государственный университет находятся в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Из 20 человек госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии, сейчас им оказывается медицинская помощь", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Пациенты в наиболее тяжелом состоянии будут проходить лечение в Пермской краевой больнице, уточнил министр.

"Решение по вопросам транспортировки будет приниматься после стабилизации всех пациентов. Мы планируем поднятие борта МЧС с эвакуацией пациентов ориентировочно завтра на утро", - добавил Мурашко.

Восьми пациентам была оказана амбулаторная медицинская помощь, двое из них отказались от госпитализации.

Утром в понедельник студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Стрельба в Пермском государственном университете

7
Хроника 03 февраля 2014 года – 20 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Пермь

Новости по теме

Новости
Нападения в школах и вузах

Жертвам стрельбы в Перми было от 18 до 66 лет

Что произошло за день: понедельник, 20 сентября

Госдеп США заявил, что РФ на выборах не соблюдала международные обязательства

Госдеп США заявил, что РФ на выборах не соблюдала международные обязательства

"Почта России" за счет допэмиссии нарастит уставный капитал на 200 млрд рублей

Нападения в школах и вузах

Путин назвал стрельбу в Перми бедой для всей страны

Облсуд отменил выход по УДО убившего жену екатеринбургского фотографа

Облсуд отменил выход по УДО убившего жену екатеринбургского фотографа

В Госдуму прошли представители восьми партий

Нападения в школах и вузах

Власти Прикамья выплатят по 1 млн руб. семьям погибших при стрельбе в Перми

ЦИК РФ оценил явку на выборы в 51,68%

ЦИК РФ оценил явку на выборы в 51,68%

Лава извергающегося на острове Пальма вулкана движется в сторону моря

Лава извергающегося на острове Пальма вулкана движется в сторону моря
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');