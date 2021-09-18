Землетрясение магнитудой 5,5 произошло возле Северных Курил
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5, произошедшее в Тихом океане у Курильских островов, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.
Сейсмическое событие произошло в субботу утром по местному времени. Его эпицентр находился в 330 км юго-западнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир.
Очаг сейсмособытия залегал на глубине 84 км под морским дном.