Пять землетрясений зарегистрировали вблизи Курильских островов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Пять землетрясений магнитудой до 5,1 зарегистрировали сейсмологи в понедельник в Тихом океане возле Курильских островов, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Одно землетрясение магнитудой 3,1 произошло рядом с Южными Курилами, четыре магнитудой от 3,7 до 5,1 зарегистрированы возле Северных Курил. Тревога цунами не объявлялась", - рассказал собеседник агентства.

В населенных пунктах островов их не ощутили.