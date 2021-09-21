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Хроника последних дней СССР

Приговор по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" огласят 30 сентября

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Оглашение приговора по первому делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" начнется 30 сентября, сообщили "Интерфаксу" в Заводском районном суде.

"Оглашение начнется в 14:00 (10:00 мск) в суде Ленинского района города Кемерово", - сказал сотрудник суда.

Выездные заседания проходят в Ленинском суде в связи с отсутствием больших залов в Заводском суде.

Перед судом предстанут экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, техдиректор Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.

Как сообщалось, прокуратура запросила для подсудимых от 5 до 14,5 лет лишения свободы.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.

Кемерово ТРЦ Зимняя вишня

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