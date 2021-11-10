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Завершено оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Судья Заводского районного суда Кемерова Николай Быданцев завершил оглашение приговора по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Как сообщалось, экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова приговорена к 14 годам колонии, техдиректор Георгий Соболев - к 11 годам колонии, управляющая ТРЦ Надежда Судденок - к 13,5 года колонии, охранник Сергей Антюшин - к 8 годам колонии, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко - к 6,5 года колонии, его подчиненный Александр Никитин - к 5,5 года колонии, начальник пожарного караула Сергей Генин - к 5 годам колонии, руководитель тушения пожара Андрей Бурсин - к 6 годам колонии.

Кроме того, суд по гражданским искам, которых было около 500, взыскал с МЧС РФ по 75 тыс. рублей в пользу близких родственников погибших, с управлявшего ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" - по 200 тыс. рублей, с ООО "Зимняя вишня Кемерово" и ООО "Бизнес спорт Кемерово" - по 100 тыс. рублей. С обслуживавшего в ТРЦ систему сигнализации ООО "Системный интегратор суд взыскал по 150 тыс. рублей.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.

Фигурантами других уголовных дел стали экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее сын Эдуард, подчиненная Светлана Шенгерей, совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, бывшие начальник главка МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и главный госинспектор Кемерова по пожнадзору Григорий Терентьев и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. Дела в отношении всех этих фигурантов также рассматриваются в суде.

Кемерово Зимняя вишня

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