Cемерых пострадавших в Пермском госуниверситете отправят в Москву

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Семеро пострадавших в Пермском госуниверситете будут сегодня отправлены в Москву для оказания помощи, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на церемонии возложения цветов в память о погибших.

"Тяжелейшая трагедия. Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования. Тем, кто выжил, скорейшего выздоровления. Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи", - сказал Фальков, слова которого приводятся на странице ведомства в социальной сети.

Фальков подчеркнул, что "есть все необходимое для того, чтобы перелёт прошёл нормально. Рассчитываю, что все они скоро вернутся домой".

Утром 20 сентября студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате, по уточненным данным Минздрава РФ, погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В связи с трагедией губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе.