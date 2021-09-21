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Хроника последних дней СССР

Четверых раненных при нападении на вуз в Перми подключили к ИВЛ в Москве

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Четверо из семи пострадавших в стрельбы в Пермском государственном университете, доставленных в Москву, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Там уточнили, что все семеро находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что доставленные в Москву семеро пострадавших госпитализированы в НМИЦ хирургии им. Вишневского, НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, НМХЦ им. Пирогова, а также в Центральный институт травматологии и ортопедии им. Приорова.

Утром 20 сентября студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В Пермском крае 21 сентября объявлено Днем траура.

Стрельба в Пермском государственном университете

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Пермь ПГНИУ Москва

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