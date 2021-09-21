В Кремле сочли голословными выводы ЕСПЧ по делу Литвиненко

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего российское государство ответственным за убийство экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, является голословным, поскольку суд не может обладать всей информацией по этому делу.

"Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями, технологическими возможностями обладать информацией на этот счет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать решение Страсбургского суда по делу Литвиненко.

Он отметил при этом: "Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать такие утверждения, как минимум, голословно".

На вопрос, готовы ли в Кремле согласиться с вердиктом ЕСПЧ, пресс-секретарь главы государства ответил: "Мы не готовы прислушиваться к таким решениям".

Ранее во вторник стало известно, что ЕСПЧ признал РФ ответственной за смерть Литвиненко в Великобритании, и постановил, что российская сторона должна выплатить его вдове Марине Литвиненко 100 тыс. евро в качестве компенсации.

"Суд учел отказ властей РФ передать документы, касающегося российского внутреннего расследования, и неспособности опровергнуть версию о причастности государства к делу", - говорилось в пресс-релизе ЕСПЧ, распространенном 21 сентября.

Также сообщалось, что российский судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов не поддержал выводы суда по делу Литвиненко.