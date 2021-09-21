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Хроника последних дней СССР

Российский судья ЕСПЧ не поддержал выводы суда по делу Литвиненко

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российский судья Европейского суда по правам человека Дмитрий Дедов не поддержал выводы ЕСПЧ по жалобе жены скончавшегося в Лондоне в 2006 году бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, из которых следует, что РФ несет ответственность за смерть последнего.

"Я сожалею, что не могу присоединиться к выводам большинства в установлении нарушений как процедурной, так и материальной части статьи 2 Конвенции. Я не уверен, что эти выводы были сделаны вне всяких разумных сомнений", - говорится в особом мнении Дедова к решению ЕСПЧ по делу Литвиненко.

"Я обнаружил много недостатков в анализе британского расследования и Суда, которые вызывают обоснованные сомнения относительно причастности подозреваемых к отравлению (Литвиненко - ИФ) и того, действовали ли они как агенты государства", - отметил Дедов.

Ранее во вторник ЕСПЧ опубликовал решение, согласно которому Россия ответственна за убийство скончавшегося в Лондоне в 2006 году бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Как говорится в сообщении ЕСПЧ к решению, Россия должна выплатить заявителю поданной в суд жалобы - жене Литвиненко Марине Анне Картер - 100 тыс. евро моральной компенсации и 22,5 тыс. евро судебных издержек.

Суд посчитал, что ответчик - РФ - нарушил право на жизнь (ст. 2 Конвенции о защите прав человека), а также ст. 38 (Порядок рассмотрени дела), не предоставив суду достаточных материалов для рассмотрения дела.

Отмечается, что, по данным проведенного в Великобритании расследования, убийство Литвиненко совершили Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которые отравили получившего в Соединенном Королевстве политическое убежище россиянина полонием-210.

Суд установил, в частности, что "были веские доказательства того, что Луговой и Ковтун при отравлении Литвиненко действовали как представители российского государства".

При этом, отметили в ЕСПЧ, российские власти не предоставили доказательств иной версии обстоятельств смерти Литвиненко, опровергающих данные расследования, проведенного в Великобритании.

В ЕСПЧ также заключили, что "российские власти не провели эффективного расследования, способного установить факты, привести к выявлению и наказанию виновных в убийстве при необходимости".

ЕСПЧ Дмитрий Дедов Александр Литвиненко Великобритания

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