ЕСПЧ возложил ответственность за смерть Литвиненко на Россию

Суд обязал РФ выплатить его вдовое 100 тыс. евро компенсации

Марина Литвиненко Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию ответственной за смерть Александра Литвиненко в Великобритании, и постановил, что российская сторона должна выплатить его вдове Марине Литвиненко 100 тыс. евро в качестве компенсации.

"Суд учел отказ властей РФ передать документы, касающегося российского внутреннего расследования, и неспособности опровергнуть версию о причастности государства к делу", - следует из пресс-релиза суда, распространенного во вторник.

"Суд пришел к выводу, что РФ была ответственна за убийство Александра Литвиненко в Великобритании", - говорится в постановлении ЕСПЧ.

"Суд постановил, что российские власти не провели эффективное внутреннее расследование, которое способно привести к установлению фактов, выявлению и наказанию виновных в убийстве", - говорится в пресс-релизе.

"Суд постановил, что Россия должна была выплатить заявителю 100 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и ущерба и 22 500 евро в качестве компенсации судебных издержек", - отмечается в документе.

Дело Литвиненко

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко бежал из России с семьей в Великобританию в 2000 году после возбуждения против него нескольких уголовных дел. В 2006 году он скончался в Лондоне после отравления полонием-210. Расследование в Великобритании пришло к выводу, что к его убийству причастны бизнесмен Дмитрий Ковтун и депутат Госдумы Андрей Луговой, которые встречались с Литвиненко за три недели до смерти. Разбирательство по делу о гибели Литвиненко в Великобритании прекратилось в марте 2016 года, такое решение вынес судебный следователь.

МИД России подверг критике выводы британского расследования, назвав его непрозрачным и выразив сожаление по поводу политизации чисто уголовного дела. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прессе итоги расследования, заявил, что дело Литвиненко "не представляет интереса" для Кремля.

Ковтун и Луговой отвергли выводы расследования и обвинения в свой адрес. Луговой в интервью "Интерфаксу" назвал претензии британской стороны к нему "абсурдными". "Как мы и ожидали, никаких сюрпризов не произошло, - заявил Луговой. - Результаты расследования... лишний раз подтверждают антироссийскую позицию Лондона и нежелание англичан установить истинную причину смерти Литвиненко".