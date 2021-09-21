Поиск
Хроника последних дней СССР

МИД назвал решение ЕСПЧ по делу Литвиненко лептой в атмосферу русофобии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - ЕСПЧ принял политизированное решение, отступив от собственной практики, по делу о гибели в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, считают в Москве. Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, это решение вызывает вопросы и по существу выводов, и с точки зрения процедуры и подходов суда.

"Налицо еще одно свидетельство того, что ЕСПЧ, позиционирующий себя в качестве международного судебного органа, стремится играть политическую роль и внести свою лепту в атмосферу русофобии, ставшей столь популярной в некоторых западных государствах", - сказала дипломат.

Ей не понятно, почему суд "по сути решил проштамповать явно политизированный и более чем сомнительный с правовой точки зрения вывод национального судебного органа одного из государств-членов Совета Европы".

"Абстрагируюсь от содержания самого документа и ошибочных умозаключений страсбургской фемиды, невозможно не заметить допущенные судом произвольные отступления от собственной же практики по индивидуальным жалобам, которые связаны с межгосударственными спорами", - сказала она и пообещала, что правовую оценку решению даст Генпрокуратура России.

"Ранее ЕСПЧ обязался не рассматривать такие дела до вынесения им решения по ключевым вопросам в рамках так называемого смежного межгосударственного иска", - напомнила Захаров.

23 февраля 2021 года Украина направила "девятую по счету жалобу против нашей страны в связи с, как они сформулировали, направленными операциями по устранению лиц, воспринимаемых как оппоненты России в России и других государствах", сказала представитель МИД.

Поскольку, по ее словам, жалоба "Картер против России" (Мария Анна Картер - это вдова Литвиненко Марина - ИФ) напрямую подпадает под предмет данного межгосударственного иска", у МИД "вызывает недоумение непоследовательность суда, который должен был приостановить ее рассмотрение, как в случае с тысячами других жалоб, связанных с межгосударственными делами".

"Оставляя за скобками обоснованность жалобы Киева, в том числе в юридическом плане, считаем недопустимым применения Европейским судом различных подходов к идентичным ситуациям", - подчеркнула Захарова.

ЕСПЧ 21 сентября вынес решение по иску Марины Литвинович к России по делу о гибели ее мужа в 2006 году. Суд возложил на Россию ответственность за убийство Александра Литвиненко, решив, что государство нарушило право Литвиненко на жизнь и не предоставило суду достаточных материалов для расследования его гибели. Марине Литвинович суд присудил компенсацию.

ЕСПЧ сослался на выводы британского судьи Роберта Оуэна, который решил, что к убийству причастны россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которые встречались с ним за три недели до его смерти и отравили его полонием-210. Суд счел, что "были веские доказательства того, что Луговой и Ковтун при отравлении Литвиненко действовали как представители Российского государства".

Представитель России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов заявил, что не поддерживает большинство выводов суда, и что анализ судом выводов британского следствия вызывает у него сомнения. В Кремле отметили, что у ЕСПЧ не могло быть достаточно информации для принятия такого решения. Депутат Госдумы Андрей Луговой назвал решение суда неправосудным и политически ангажированным.

МИД Мария Захарова ЕСПЧ Александр Литвиненко Дмитрий Ковтун Андрей Луговой Великобритания Дмитрий Дедов

Новости по теме

Новости

Слуцкий не получил визу для поездки на Генассамблею ООН

Байден призвал мир готовиться к новой пандемии

Байден призвал мир готовиться к новой пандемии

Истребители нескольких стран поднимались в воздух из-за российских Ту-160 над Балтикой

Истребители нескольких стран поднимались в воздух из-за российских Ту-160 над Балтикой

В Лондоне хотели бы, чтобы РФ передала всех подозреваемых по делу Скрипалей

Apple разрабатывает технологию выявления депрессии с помощью iPhone

Отравление Сергея Скрипаля

Великобритания обвинила третьего россиянина по делу о покушении на Скрипаля

Великобритания обвинила третьего россиянина по делу о покушении на Скрипаля
Афганистан во власти талибов

Талибы произвели новые назначения в правительстве Афганистана

ЕСПЧ возложил ответственность за смерть Литвиненко на Россию

ЕСПЧ возложил ответственность за смерть Литвиненко на Россию

Shell продаст активы в Пермском бассейне ConocoPhillips за $9,5 млрд

В Судане заявили о предотвращении попытки госпереворота

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');