МИД назвал решение ЕСПЧ по делу Литвиненко лептой в атмосферу русофобии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - ЕСПЧ принял политизированное решение, отступив от собственной практики, по делу о гибели в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, считают в Москве. Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, это решение вызывает вопросы и по существу выводов, и с точки зрения процедуры и подходов суда.

"Налицо еще одно свидетельство того, что ЕСПЧ, позиционирующий себя в качестве международного судебного органа, стремится играть политическую роль и внести свою лепту в атмосферу русофобии, ставшей столь популярной в некоторых западных государствах", - сказала дипломат.

Ей не понятно, почему суд "по сути решил проштамповать явно политизированный и более чем сомнительный с правовой точки зрения вывод национального судебного органа одного из государств-членов Совета Европы".

"Абстрагируюсь от содержания самого документа и ошибочных умозаключений страсбургской фемиды, невозможно не заметить допущенные судом произвольные отступления от собственной же практики по индивидуальным жалобам, которые связаны с межгосударственными спорами", - сказала она и пообещала, что правовую оценку решению даст Генпрокуратура России.

"Ранее ЕСПЧ обязался не рассматривать такие дела до вынесения им решения по ключевым вопросам в рамках так называемого смежного межгосударственного иска", - напомнила Захаров.

23 февраля 2021 года Украина направила "девятую по счету жалобу против нашей страны в связи с, как они сформулировали, направленными операциями по устранению лиц, воспринимаемых как оппоненты России в России и других государствах", сказала представитель МИД.

Поскольку, по ее словам, жалоба "Картер против России" (Мария Анна Картер - это вдова Литвиненко Марина - ИФ) напрямую подпадает под предмет данного межгосударственного иска", у МИД "вызывает недоумение непоследовательность суда, который должен был приостановить ее рассмотрение, как в случае с тысячами других жалоб, связанных с межгосударственными делами".

"Оставляя за скобками обоснованность жалобы Киева, в том числе в юридическом плане, считаем недопустимым применения Европейским судом различных подходов к идентичным ситуациям", - подчеркнула Захарова.

ЕСПЧ 21 сентября вынес решение по иску Марины Литвинович к России по делу о гибели ее мужа в 2006 году. Суд возложил на Россию ответственность за убийство Александра Литвиненко, решив, что государство нарушило право Литвиненко на жизнь и не предоставило суду достаточных материалов для расследования его гибели. Марине Литвинович суд присудил компенсацию.

ЕСПЧ сослался на выводы британского судьи Роберта Оуэна, который решил, что к убийству причастны россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которые встречались с ним за три недели до его смерти и отравили его полонием-210. Суд счел, что "были веские доказательства того, что Луговой и Ковтун при отравлении Литвиненко действовали как представители Российского государства".

Представитель России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов заявил, что не поддерживает большинство выводов суда, и что анализ судом выводов британского следствия вызывает у него сомнения. В Кремле отметили, что у ЕСПЧ не могло быть достаточно информации для принятия такого решения. Депутат Госдумы Андрей Луговой назвал решение суда неправосудным и политически ангажированным.