Пермский губернатор призвал к дальнейшему ужесточению оружейного законодательства

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин считает, что после стрельбы в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) очевидна необходимость ужесточения законодательства, регламентирующего оборот оружия.

"Очевидно, что нужно ужесточать законодательство, касающееся правил обращения с оружием, нужно вводить ограничения на его использование", - приводятся слова Махонина на сайте губернатора и правительства региона.

Он также отметил, что в настоящее время важно оказать психологическую помощь, чтобы вернуть доверие людей к безопасности в образовательных учреждениях.

Утром 20 сентября студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате, по уточненным данным Минздрава РФ, погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Напавший на университет студент легально приобрел оружие, сообщал "Интерфаксу" источник. В свою очередь депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что злоумышленник легально приобрел оружие до ужесточения законодательства об обороте оружия.