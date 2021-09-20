Напавший на университет в Перми приобрел оружие легально

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Напавший на Пермский университет студент легально приобрел оружие, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах региона.

"Он в общем порядке прошел медосвидетельствование, включая психиатра и нарколога, и получил положительное заключение на приобретение охотничьего ружья", - сказал источник.

Между тем, другой источник, в оперативном штабе на месте происшествия сообщил, что стрелявший использовал помповое ружье эконом-класса турецкого производства.

"Преступник стрелял из ружья Huglu Atrox T турецкого производства. В нем используются патроны калибра 12/76", - сказал собеседник агентства. Ружье перезаряжается вручную, добавил он. "В среднем цена оружия на рынке не превышает 22 тыс. рублей", - сказал источник.

В свою очередь депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что напавший легально приобрел оружие до ужесточения законодательства об обороте оружия.

"Все документы он оформил до вступления в силу нашего закона, ужесточающего медосмотр и требования для кандидатов на получение оружия. Правда, и это, боюсь, не панацея", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

По последним данным, в понедельник студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), открыл стрельбу по окружающим. В результате восемь человек погибли и 24 пострадали, 19 из них получили огнестрельные ранения.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Стрелявший задержан.