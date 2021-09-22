В РФ стартовал предзаказ iPhone 13

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В России стартует предзаказ новых смартфонов iPhone 13, cообщается на сайте компании Apple.

В продаже они появятся с 24 сентября. Стоимость iPhone 13 будет начинаться от 69 990 pyб. , iPhone 13 Pro — от 99 990 pyб., iPhone 13 Pro Max — от 109 990 pyб.

Ранее, 14 сентября, сообщалось о презентации нового смартфона iPhone 13 в розовом, красном, синем, а также в цветах "темная ночь" и "звездная ночь". Позже Apple сняла с продажи три популярных модели популярные модели iPhone XR, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.