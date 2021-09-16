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Apple сняла с продажи три популярных модели iPhone

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Компания Apple сняла с продажи три модели iPhone. Это следует из информации на официальном сайте производителя.

Накануне Apple показала новую линейку смартфонов iPhone 13, два новых планшета iPad в разных размерах и часы Apple Watch Series 7. В среду модели iPhone XR, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max были удалены из онлайн-магазина.

На данный момент в официальных магазинах Apple можно приобрести iPhone 12 и 12 mini, iPhone 11 и iPhone SE второго поколения и все модели новой линейки iPhone 13.

Apple США

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