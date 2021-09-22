Суд закрыл дело о критическом комментарии о вакцинации в соцсети

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Новосибирской области Искитимский районный суд оправдал пользователя соцсети "ВКонтакте" Александра Посных, которого привлекли к административной ответственности за негативный комментарий о вакцинации. Его дело было закрыто за отсутствием состава административного правонарушения.

Суд сообщил, что пришел к выводу, что в комментарии содержалось личное субъективное мнение Посных, которое само по себе не образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.9 ст. 13.15 КоАП (распространение в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан).

"Кроме того, умысел на распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации при производстве административного расследования доказан не был", - говорится в пресс-релизе суда.