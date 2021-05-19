"Новая газета" и ее главред оштрафованы на 260 тыс. руб. по статье о фейках

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Мировой судья Басманного района Москвы в среду признал "Новую газету" и её главного редактора Дмитрия Муратова виновными в совершении административного правонарушения, выразившегося в распространении заведомо ложной (фейковой) информации.

""Новой газете" назначен штраф в 200 тыс. рублей, главному редактору издания Дмитрию Муратову - 60 тыс. рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.

Издание и ее главный реактор признаны виновными в распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Суд назначил им минимальное наказание, предусмотренное данной статьей.

Как ранее пояснили в "Новой газете", протоколы составлены "из-за статьи Татьяны Юрасовой, удаленной по требованию Роскомнадзора еще в день публикации - 23 января 2021 года". В тексте, вызвавшем недовольство надзорного ведомства, рассказывалось о предполагаемой подготовке провокаторов на несанкционированные акции в подмосковном санатории.

Как ожидается, решение суда будет обжаловано.