Жителя Курганской области оштрафовали на 30 тыс. руб. за фейк о вакцинации

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Суд в Курганской области оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за распространение фейковой информации о последствиях вакцинации от коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что мужчина, распространил заведомо недостоверную информацию, будучи администратором нескольких популярных местных пабликов.

"Полицейским свой поступок он объяснил тем, что тема иммунизации населения сейчас очень популярна и набирает в соцсетях большое количество просмотров и комментариев", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, житель Шадринского района области признан виновным по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан).