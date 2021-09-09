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Петербургского блогера будут судить за фейки о вакцине от COVID-19

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по уголовному делу блогера Антона Мысливца, обвиняемого в распространении недостоверной информации о вакцине от коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

Его дело рассмотрит Приморский суд Петербурга.

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Мысливец обвиняется по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан).

По данным следствия, Мысливец зарегистрировал во "ВКонтакте" и на YouTube сообщество "Крамола". Из материалов дела следует, что в начале 2020 года по его указанию был изготовлен видеоролик с ложной информацией о том, что "с целью сокращения населения РФ создана вакцина от новой коронавирусной инфекции, применение которой... влечет летальный исход". Видео было размещено на каналах "Крамола" на YouTube и во "ВКонтакте" и не имело ограничений для просмотра.

В правоохранительных органах считают, что Мысливец создал угрозу формирования у населения "негативного отношения к принимаемым мерам по профилактике, лечению и противодействию распространения коронавирусной инфекции, а также побуждал к опасным действиям в виде отказа от необходимой медицинской помощи".

Петербург коронавирус

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