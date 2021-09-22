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Хроника последних дней СССР

Омский депутат-коммунист арестован после конфликта на избирательном участке

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Советский суд Омска назначил десять суток административного ареста депутату городского совета от КПРФ Дмитрию Петренко за неповиновение полицейскому, сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что 17 сентбяря Петренко на избирательном участке №307 "вмешивался в осуществление полномочий избирательной комиссии, установленных законодательством, а именно осуществлял видеосъемку". Он не реагировал на требование прекратить съемку и выйти из помещения для голосования, что суд расценил как неповиновение законному требованию полиции.

Судебное заседание над депутатом началось во вторник, продолжалось несколько часов, а постановление об аресте суд вынес около 00:10 среды по местному времени, срок ареста исчисляется с этого момента.

"Теперь если вы не являетесь наблюдателем или СМИ, вам запрещено вести видеосъемку в УИКах. В следующий раз будьте аккуратней, когда захотите, например, запечатлеть себя с бюллетенем на избирательном участке", - говорится в телеграм-канале Петренко.

Петренко в прошедших выборах в Госдуму и Законодательное собрание Омской области не участвовал, но, по сообщениям местных СМИ, являлся наблюдателем от одного из кандидатов.

Омск Советский суд КПРФ Дмитрий Петренко МВД

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