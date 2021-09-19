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Хроника последних дней СССР

Общественный наблюдатель умерла на участке в Хабаровском крае

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Трагический инцидент произошел на избирательном участке в Хабаровском крае во время выборов 19 сентября, умерла женщина - общественный наблюдатель, сообщил журналистам врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

"В районе имени Лазо, село Кутузовка, скончалась наблюдательница. Активный человек, уже не первую избирательную кампанию проходит. Приношу свои соболезнования и соболезнования от правительства Хабаровского края семье погибшей", - сказал Дегтярев.

Местные СМИ сообщают, что женщине стало плохо, она вышла на улицу подышать свежим воздухом и потеряла сознание. Приехавшие врачи уже не смогли ей ничем помочь - пожилая женщина скончалась.

Хабаровский край

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